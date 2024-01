Teisipäeva hommikul andis Tartu ülikooli Johann Skytte instituudi juhtkond teada, et kaitsepolitseiamet on algatanud Vjatšeslav Morozovi suhtes uurimise ja talle on esitatud kahtlustus Eesti vastases tegevuses. Ta peeti 3. jaanuaril kinni ning tema töösuhe ülikooliga on lõppenud. Kahtlustus puudutab luuretegevust ja selle toetamist.