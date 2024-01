Teekaamerate pildid ⟩ Maanteed on kaetud tuisulumega

Varahommikul on teeolud keerulised, vahendas transpordiamet. Maanteedel on lund ja tuisuvaale, teekatted on jäised, kohati tuiskab. Suurem sajuala oli kella kuue ja seitsme ajal hommikul Lõuna-Eestis. Puhanguline tuul keerutab pinnatuisku ja halvendab nähtavust.