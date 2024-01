EMO uus korraldus võib abi otsiva patsiendi segadusse ajada

Ühtlasi rääkis patsient, et osa uksi ei käinud lahti ning töötajad jooksid segaduses edasi-tagasi. Paar tundi hiljem tunnistas üks registratuuris töötav naine, et tõepoolest oli hommikul olukord pingeline, kuid täpsemalt tema midagi kommenteerida ei saa.

Kliinikumi vanemarst-õppejõud erakorralise meditsiini erialal Kuido Nõmm ütles, et hommik oli EMOs patsientide voo mõttes tavapärane. Ta kinnitas, et ka uksed olid ja on töökorras, küll aga alustasid EMO sissepääsu juures tööd uued triaažikabinetid.