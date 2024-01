Tules hukkus kaks inimest, kaks maja põles maani maha

Tartu külje all Luunja vallas läinud laupäeval maani maha põlenud maja rusudest leidsid päästjad tõenäoliselt mehe söestunud säilmed. Päästjate must ja töörohke nädalavahetus sai sünge punkti, kui selgus, et 14. jaanuari hommikul Tartus Karlovas Saekoja 14 põlevast majast välja toodud naine suri. Selle põlengu avastas juhuslik mööduja kella kaheksa paiku hommikul, häirekeskusele kõne teinu sõnul paistsid aknast laeni ulatuvad leegid.