Estiko grupi juht lahkus Tartu linnavolikogust

Volikogust lahkumise põhjus on lihtne, märkis Kristo Seli. «Kõigi osaliste ja ka enda graafiku suhtes aus olles tuleb tunnistada, et järjest keerulisem on olnud leida aega pühendumaks volikogu tööle,» selgitas ta.

Volikogus oldud aega jääb ta meenutama hea sõnaga. «Arvan, et Tartul on täna hea seis ja ka Reformierakonna fraktsioon on tugev,» lausus ta. Endise kultuurikomisjoni esimehena on Seli sõnul Tartut ees ootamas eriti põnev kultuuripealinna aasta.