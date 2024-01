Autojuhid on aastaid saanud Tartu külje all Ilmatsalus jäärajal kätt harjutada ning selleks andis Tartu linnavalitsus loa ka alanud aasta teisel päeval. Siis nappis jääl aga paksust, kuid nüüd on seda enam kui küll ning rada on huvilistele avatud.