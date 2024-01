Tartu Postimehe toimetus valis aasta kolleegiks kogenud pildimeistri

Tema jaoks pole mingi raskus luua mitmekesiseid uudisgaleriisid, aga tema professionaalseks kvaliteedimärgiks on ikkagi olemusfotod ja portreed. Sageli ütlevad need rohkem kui tuhat sõna.

Ühe kolleegi sõnul on Margus Ansu puhul kõige tähelepanuväärsem see, kuidas ta pole aastatega sugugi ära kulunud. «Tuhat korda maamessil, tuhat korda esimesel advendil, tuhat korda jõululaadal, tuhat korda poe avamisel ... Margus läheb ka 1001. korda ja toob sealt pildid, mida vaatad ja ütled vaid vau! Noored võivad temalt võtta snitti, kuidas vältida väsimist ja kulumist ning kuidas tunda rõõmu oma tööst. Selle õpetamisel on Margusel must vöö.»