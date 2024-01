Terviseradadel algavad taas tasuta suusatunnid

Tasuta suusatunnid on mõeldud lastele ja noortele, kes pole veel kunagi suusatanud või täiskasvanutele, kelle viimased suusasõidud on jäänud aastate taha. Treeningud toimuvad pea kõikides maakondades, kokku enam kui 40 suusarajal.

Palju huvilisi

Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll, kes annab oma kaks suusatundi Harjumaal, on meeldivalt üllatunud, kui suur on rahva huvi «100 suusatundi» projekti vastu. «Eelmisel aastal oli meil suusatreeningutel üle 1200 inimese, mis on hea tõestus, et huvi suusatamise vastu on rahva seas suur,» sõnas Koll.

«Seetõttu on meie eesmärk missiooni jätkata ja innustada järgmiseid algajaid kodust välja tulema, et nad saaksid osa kaunist talvest ja suurepäraselt ettevalmistatud terviseradadest, mida jagub üle terve Eestimaa. Usun, et palju on ka neid, kes on just siit projektist saanud külge suusatamispisiku, mis on viinud ta Tartu Maratonile.»

Eesti Terviserade juhataja Assar Jõepera sõnul on praegu üle Eesti rohkem kui 90 korralikult hooldatud suusarada enam kui 700 sõidukilomeetriga. «Sarnaselt eelmisele talvele, on alates novembrikuust olnud võimalik enamikel terviseradadel üle Eesti suusatada. Rajameistrid teevad head tööd selle nimel, et suusatamine oleks nauding,» rääkis Jõepera.

Mõeldud lastele

Käesoleva aasta projekti teeb Jõepera sõnul eriliseks see, et «100 suusatunni» raames on rohkelt suusaõpetuse tunde lastele. «Me ootame kõikide lapsevanemate aktiivset kaasalöömist ja lastega suusakoolitustele tulemist. Talvisel ajal, ilusas looduskeskkonnas suusatamine on üks kõige meeldivamaid liikumise vorme,» märkis Jõepera.

Korraldajad kutsuvad kõiki suusahuvilisi registreeruma tasuta suusatundidesse juba kohe veebilehel või läbi trennirakenduse SCULT. Treeningule on kõik osalejad oodatud oma suusavarustusega. Kui endal pole suuski, saapaid ja keppe, siis uuri kas konkreetses treeningpaigas on olemas suusalaenutus.