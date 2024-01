Üksteist ja pool meetrit lumememme sai Nõos valmis

Ka nööbid on lumememmel kardiratastest. Pärastlõunal silmade-nööpide kinnitamine oli paras ettevõtmine. Need tuli tugevalt jääs lumememme külge riputada metallvarrastega, aga neid vardaid pidid korvtõstukis olevad Ertti Viilu ja Halary Mai memme sisse toksima suure haamriga. Nii kõvaks oli külmunud see kolmest pallist koosnev lumememm.