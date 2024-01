Tartu tähistas vabastamise aastapäeva ja mälestas krediidikassa keldris hukatuid

«Tartu vabastamise aastapäev tuletab meile meelde vabaduse hinda, vabaduse tähendust,» ütles linnapea Klaas. «Me peame oma riigi vabaduse hinda au sees hoidma ning mälestama sõjasangareid ja -ohvreid - võideldi ju meie tänase Eesti Vabariigi eest. Teeme kõik, et need sõjakoledused ei korduks ja et meil jätkuks südikust seista nii enda kui ka teiste riikide vabaduspüüete eest.»