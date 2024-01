Linnaraamatukogu pinkidel laiutavad hakid nagu kahejalgsed tiivutud tartlased

Tuur on neljale pikale pingile joonistanud lugejad ja suitsetajad, Kaarsillal trikitajad, maalija ja vetsupotil istuja, mikrofoni ees laulja, kõrvaklappidega kuulaja, mobiiltelefoni ja sülearvuti kasutaja, veinijoojad, magaja ja teisi tegelasi - kõik nad on musta linnu kujulised. Leidub ka lendajaid. Üks on väike lind, ilmselt linnulaps. Kokku on nelja pingi seljatoel 26 musta karva sulelist.

Pildid on justkui vildikaga joonistatud ja ilmselt kaovad need varsti? Ei ole nii. Tuur kommenteeris, et ta tellis selle töö tegemiseks erilised markerid, millele asjatundjad on andnud hea hinnangu. Joonistustele on ta kandnud kaitsva lakikihi. Niisiis peaks joonistatud parv sulelisi tartlasi pinkide seljatugedel kaua vastu pidama.