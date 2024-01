Häirekeskus sai põlengust teate reede õhtul kell 18.56. Teataja ütles, et eluhoone on süttinud ja lausleekides majal on viimased sarikad püsti. Esimesena jõudis kell 19.09 kohale kiirabi ja kinnitas, et katus on sisse vajunud, kõrvalhooned tuld võtnud ei ole.