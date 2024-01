VÄRSKE PODCAST ⟩ Ilutulestike keelamine annab äraspidist efekti

Muu hulgas leiavad ajakirjanikud, et professionaalselt korraldatud ilutulestikuetenduste keelustamine Tartus on olnud läbimõtlemata samm, millel on nüüd loodetule äraspidised tagajärjed. Lisaks õhutavad nad streikivaid õpetajaid ja nende toetajaid poliitikutele hea nõuga appi minema. Lõpetuseks nenditakse, et Emajõe kaldapromenaadi ümbertegemine peegeldab halba planeerimist.