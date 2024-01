Nädalalõpp toob kaasa 14. jaanuari ehk taliharjapäeva, mille kohta arvas vanarahvas, et see murrab talve selgroo ja aeg hakkab liikuma kevade poole. Selleks päevaks pidi loomatoidust pool alles olema ja eks ole nüüd põhjust minna lauta, küüni ja lakka vaatama, kas ikka on nõnda. Õigeusklike kalendris on aga sellel päeval starõi novõi god ehk uusaasta, aasta esimene päev.