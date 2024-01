Tartumaa õpetajatel jääb palk streigitud aja eest saamata

Enamik Tartumaa omavalitsusi on seisukohal, et õpetajate palgast tuleb maha arvata streigitud aeg. Mantraks on saanud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse paragrahv 25 lõige 1, kus seisab, et streigiaja eest töötajatele palka ei maksta. Nii ei maksagi Tartu linn ega ka Tartumaa seitse valda õpetajatele streigitud aja eest töötasu.