Need radioloogiakliiniku nullkorrusel asuvad ruumid valmisid kliinikumi M-korpuses mõne kuu eest ühes meditsiinilinnaku kolmanda ehitusjärguga. Ühtlasi on seal eraldi ettevalmistusruum narkoosi tegemiseks nii, et laps saab uinuda ja ärgata ema või isa kõrval. Seda võimalust Eestis varem ei olnud.