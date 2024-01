Kohalik teab, kus on peatused Kesklinn 1, 2 või 3, aga võõras mitte. Hiljuti tõdes üks Itaalia turist: küll see linn on ikka suur, nii palju ühe nimega peatusi.

Praegu on bussides eestikeelne teavitus. Aeg muutub ja selgelt on vajadus ingliskeelse info järele. Lätlane, inglane või itaallane ei saa aru, kui öeldakse: «Järgmine peatus Kauburi.» Arvestades suurenevat külaliste hulka, on normaalne lausuda fraas ka inglise keeles: next stop. Ka võiks kõlada teavitus sellestki, kuhu on võimalik sammud seada: bussijaam, turg, kaubamaja, teater. Võõrkeelse lisateavitusega näitaksime maailmale oma avatust ning lugupidamist, kultuuripealinna aastal on turist eriti oodatud.