Merle Kivest: omavalitsus ei tohi abistajaid alavääristada

Sotsiaalministeeriumi prognoosi järgi oleksime jõudnud aastaks 2050 olukorda, kus inimesed jääksid hoolitsusest ja toest ilma, sest kogutud säästud ei taga väärikat toimetulekut. Probleemi lahendamiseks kutsuti ellu hooldereform, mis jõustus mullu juulis. Väga suure hooldusvajadusega inimestele on sageli möödapääsmatu, et vaja on ööpäevaringset üldhooldusteenust ehk hooldekodu, mille eest paljud ei olnud võimelised tasuma. Sellegipoolest on Eesti seni rahastanud pikaajalist hooldust kaks korda vähem kui teised meiega samal arengutasemel olevad riigid.