Korraldajad loodavad, et võistlus pakub lastele ja noortele asjalikke mõõduvõtte nii, et kõik sportlased saaksid end proovile panna ja oma oskusi näidata. Oluline on seegi, et igaüks tunneks veidi juubelihõngu, mispuhul ootab iga osalejat eriline juubelimedal.