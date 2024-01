Trükist tuli Aadu Musta viimane tema eluajal lõpuni kirjutatud raamat

«Eesti ja eestlaste ajaloo allikad Vene arhiivis. Venemaa ajalooarhiiv (1801–1917)» on valminud Tartu ülikooli kirjastuse ja rahvusarhiivi koostöös. Kauaaegne arhiivinduse professor Aadu Must (1951–2023) tõdeb 843-leheküljelises raamatus tema enda sageli korratud tõdemust, et Eesti ajaloo allikad on laiali meie maad eri aegadel valitsenud riikide arhiivides.