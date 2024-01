Biojäätmete konteineritest kaovad talveks biolagunevad kotid

Kuna miinuskraadidega on juhtunud, et biolagunev vooderduskott külmub konteinerisse kinni, mistõttu on konteineri tühjendada raske või vahel ka võimatu, on linnavalitsus koostöös Eesti Keskkonnateenustega otsustanud talvel kasutada biojäätmete konteineris tavalisi kilekotte, selgitas linna keskkonnateenistuse spetsialist Tiina Lille.