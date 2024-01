Tartu esitab elutööpreemia kandidaatideks Peeter Volkonski ja Sirje Eomõisa

Kultuuri elutööpreemia kandidaadiks esitatud näitleja, lavastaja ja muusik Peeter Volkonski paljud märkimisväärsed teatritööd on olnud seotud Tartu teatritega ning kes on andnud suure panuse eesti muusikaellu nii autori kui esitajana. Peeter Volkonski on ka viljakas kirjanik ja tõlkija, kelle sulest on ilmunud palju teoseid lastele ning kes on eesti keelde vahendanud mitmeid teiste rahvaste tüvitekste. Peeter Volkonski on ka Tartu aukodanik.