Mitte ainult linlaste surve. Ohtliku piirde kohta tegi märkuse ka tehnilise järelevalve amet

Ka abilinnapea Raimond Tamm märkis, et amet neile piirde asjus ettekirjutusi ei teinud, vaid nad said soovituse selle välja vahetamiseks. Tõuke piirde välja vahetamiseks sai linnavalitsus ikkagi murelikelt kodanikelt, kes kümneid kordi linnavalitsusse pöördusid, lisas ta.

Töö kulud kaetakse linnamajanduse investeeringute eelarvest. «Meil on eelarves alati väike varu ja et on aasta algus, siis on see raha olemas,» ütles Raimond Tamm. «Eks aasta jooksul tuleb jälgida, kas peame piirde ehituseks kuluva summa eelarves asendama või ei.»