Streigi puhul on veel arutada mitmeid nüansse, kuid tööseisakuks ollakse siiski valmis, nentis Tartu Raatuse kooli direktor Toomas Kink. Nii käivad selles koolis õpetajatega arutelud, et kes plaanib streikida ning kuidas on kõige mõistlikum sel ajal käituda.