Raimond Pihlap: oravate valitsemisviis külvab ebakindlust nii Toompeal kui ka Elvas

Seevastu juhtimise kvaliteet ja stiil on kohalikus poliitikas palju olulisem kui keskvalitsuse tasandil, sest probleemid on vahetud ja ressursse on lihtsalt vähem. Praegusel ajal toimetab Reformierakond nii Elva valla kui ka riigivõimu nuppude juures oma valitsemisloogikaga. Üllataval moel oskavad nad mõlemas kohas teha täpselt samasuguseid juhtimisvigu, nagu oleks need õpitud mõnel Reformierakonna juhtimiskoolitusel. Mõlemal puhul on sellega nakatatud ka oma koalitsioonipartnerid.