Jüri Laurson: miks energiajulgeolek jätab soovida?

Alanud talv näitas, et Eestis jätab soovida energiajulgeolek. Elektri hind üha kasvab ja võrgutasud aina suurenevad, kuid liinide hooldamiseks ja kohati aastakümneid vanade liinide remondiks raha ikkagi ei jagu. Tagajärg on käes: paljud piirkonnad on ilma mõjul tihti päevi elektrita. Päästeamet soovitabki heatahtlikult valmistuda elektrita hakkamasaamiseks.