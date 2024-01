Silver Kuusik: volikogule voli ja rahvale võim

Tartu volikogus erinevalt riigikogust obstruktsiooni ei toimu ning opositsiooni ja võimuliitu kuuluvad liikmed on üksteise vastu üldiselt viisakad. See aga ei tähenda, et opositsiooni ettepanekuid arvesse võetaks. Ei tähenda seda, et volikogu tervikuna oleks võimuküllane. Vastupidi, näivast suurest vastasseisust hoolimata on riigikogul rohkem võimalust mõjutada valitsust kui Tartu linnavolikogul Tartu linnavalitsust.