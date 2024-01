Vabavõitluse liiga Raju tuleb 10 aasta järel tagasi. Mis turniir see on ja mida sellest oodata?

Raju sai Emajõelinnas hoo sisse 2009. aastal, misjärel korraldati liigas viie aasta vältel 14 võistluspäeva. «Siis oli asi lihtne: vabavõitlussport oli Eestis just pead tõstmas ja suur fanatism oli peal. Nähti ka välismaalt, milline see sport välja näeb, ning siis tunduski elementaarne, et meil peaks ka üks korralik liiga olema,» meenutas sarja korraldaja Ott Tõnissaar.