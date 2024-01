GALERII ⟩ Kroonuaia kool kolis uude majja ning kannab nüüd Pärli kooli nime

Erivajadustega lapsi õpetava Pärli kooli õppejuht Meelika Maila oli uue hoone üle väga rõõmus: seni on ta pidanud 21 tööaasta jooksul kolmes eri koolimajas leppima põhjapoolse kabinetiga, aga uues majas on ta töökoht lõunapoolses otsas, kus näeb palju päikest. «Tegelikult ei olegi selles majas eriti palju ruume põhjapoolse asetusega, mistõttu on päikest ja loomulikku valgust siin üpris palju,» kiitis ta.