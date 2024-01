Äksi jäärajasõidud jäävad pühapäeval külma tõttu ära

«Head võistlejad, kahjuks on külmakraadid sedavõrd muutunud, et oleme sunnitud pühapäevaks planeeritud Äksi jääraja sõidud edasi lükkama 20. jaanuari peale,» seisab seal. «Samas mainime, et kuna ettevalmistused on tehtud ja rada sisse lükatud, võivad kõik, kes karmi külma ei karda, kasutada sel pühapäeval võimalust teha üks korralik treeningpäev võistlusrajal! Rada on avatud ainult pühapäeval kell 10–16.»