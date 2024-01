Vald jättis vanapaari talu juurde paarsada meetrit lumest lahti lükkamata

Tartu vallas Võibla külas on sahamees töötanud üsna kummaliselt. Talude juurde viiv tee on kenasti puhas, kuid äkki lõpeb puhastatud teelõik Jüri Horunži ja Maie Meriste naabermaja juures sirge peal lihtsalt ära. Jälgede järgi on näha, et traktorist on seal ringi keeranud ning minema sõitnud.