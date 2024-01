GALERII ⟩ Sinivalgete fajanssnõude koloriit TYPA galeriis viskab vimkasid mineviku ja oleviku kohta

Christoph Mügge tööd sündisid kolme Tartus veedetud kuu vältel TYPA keskuses Põhja- ja Baltimaade kunstnike residentuuris. Tema kunst seob kaasaegse digiajastu vintage-tehnoloogiatega, sisaldades ka traditsioonilisi graafikatehnikaid, tulemuseks on mineviku ja oleviku sulandumine.

Christoph Mügge kirjeldas oma kolme kuud Tartus kui erakordset aega, mil tal õnnestus kohtuda suurepäraste inimestega ning osa saada kahest aastaajast, nii Eesti kuldsest ja värviderohkest sügisest kui ka tõelisest talvest. Tema enda kodulinn on praegu Malmö, aga sündinud on ta Saksamaal ja õppinud Düsseldorfi Kunstiakadeemias.

Mügge leiab, et Eesti on väga turvaline ja kõrge tehnoloogiaga riik ning elu siinses ühiskonnas näib parem kui Rootsis, kus on praegu küllaga probleeme.