Kiosk on heas korras, üldpind 24 ruutmeetrit. Sel on laiad uksed ja avarad aknad ning see sobib tulevikus kas toitlustuseks, kontoriks, teenindus- või kaubanduspinnaks. Kogu sisustus, terrass ja prügikastid kuuluvad kioski juurde.

Kioskit müüva ettevõtte esindaja Karl Ilves ütles, et kiosk kaob linnapildist juba järgmisel nädalal, mil nad on linnale lubanud maalapi, kus kiosk paikneb, vabastada. Oma plaanidest, miks ta kioski üldse ostis ja nüüd sellest loobub, ta lähemalt rääkida ei soovinud. Eks elus ja äris juhtub ju ikka see, et mõtted ja ideed tulevad, ja seejärel plaanid muutuvad.