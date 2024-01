Külm segab Tartus uisutajate rataskaari, aga mitte eriti palju

Uisulaenutuse klaasmaja juures järjekorda polnud. Laenutaja Reet Kekkonen oli sel aastal esimest päeva tööl, ja kuna ta on ka varasematel aastatel uiske laenutanud, siis oskas märkida, et uiskude laenutajaid on vähemaks jäänud. Enam ei ole selliseid pikki järjekordi, mis olid esimestel aastatel, mil Suudlevate Tudengite purskaevust jääväli tehti.

Reedese päeva esimesel poolel sadas lund ning uisutajaid leidus mõni üksik. Foto: Kristjan Teedema

Reet Kekkonen leidis, et neil, kellele uisutamas käimine on juba harjumuseks saanud, tasub endal need uisud ära osta, ja paljud on ilmselt ka nii toiminud. Aga kas sel talvel on uisutajaid rohkem või vähem, seda statistikat ei ole uisuvälja pidajail kuskilt võtta, kuna ega oma uiskudega sõitjaid keegi üles märgi. Üldiselt aga näib, et uisuväljak ei ole populaarsust kaotanud.

Korraldajail tuleb liuväljal silmaga isegi arvet pidada, et platsil rohkem kui 80 inimest ei liugleks, ja see piir on Reet Kekkoneni meelest olnud sel talvel mõnikord üsna lähedal.

Eelseisval nädalavahetusel tuleb ilm külmakraadide poolest umbes sama, mis see oli reedel ehk -17 kuni -19 kraadi, ja uisulaenutus avatakse kell 12. Lahti jääb see kuni kella kümneni õhtul.

Tartu laululava uisu- ja suusalaenutuse telefon reedel ei vastanud. Kodulehel leiab märkuse, et temperatuuri langemisel alla 15 miinuskraadi on seal laenutus suletud.