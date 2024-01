Selle aasta esimene nädal on toonud karmid miinuskraadid, mis on kohati ulatunud üle kolmekümne. Eile õhtul avanesid ka taevaluugid ning sadama hakkas laia lund. Täna hommikuks oli siis tulemus käes: Tartu uulitsad paksu lume all ning nii mõnigi rekajuht oli hommikupoolikul näiteks Ihaste sillal püstihädas.