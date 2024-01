Tartu õpetajate kollektiivlepingu sõlmimine lükkus vaidluste tõttu edasi

Juba detsembri lõpus oli tegelikult selge, et jaanuari alguses lepingu allkirjastamiseni tõenäoliselt ei jõuta, nentis Tartu maakonna haridustöötajate ametiühingu esindaja Tiiu Laan. Ta ei soovinud selgitada, millised punktid veel arutelu vajavad, märkis vaid, et lisaläbirääkimiste ettepaneku tegid ametiühingud.

Kuigi eelmises kollektiivlepingus on kirjas, et leping lõpeb 2023. aastaga, siis lepingupunkt 13.5 täpsustab, et kui pole sõlmitud uut lepingut või ükski osaline pole lepingut üles öelnud, siis kehtib olemasolev kollektiivleping tähtajatult. See tähendab, et ka edasilükkunud allkirjastamine ei anna Tartu õpetajatele võimalust osaleda peatses tähtajatus streigis. Nimelt kehtib kollektiivlepingu ajal töörahu.