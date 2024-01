Väikese sündimuse põhjused on sõda ja maailmas valitsev ebakindlus

Tartu ülikooli kliinikumi sünnitusosakonna juhataja Fred Kirs seisis eile tahvli ees, kus paistavad mullu ilmale tulnud poisse ja tüdrukuid tähistavad mummud. Kokku on sel tahvlil 2206 last, mis on 132 last võrra vähem kui 2022. aastal.

Lapsi sünnib meil aina vähem, nõnda ka möödunud aasta. Tartumaal tuli mullu ilmale 1525 last, mis on sada vähem kui 2022. aastal. Jõgevamaal sündis mullu seitse last vähem kui 2022. aastal. Ka omavalitsustes, kus sünde on rohkem kui surmi, on märgata sündide arvus langust.