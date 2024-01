Seda, et noorus näikse hukas olevat, said teadlased lugeda juba iidse Mesopotaamia väljakaevamistelt leitud savitahvlilt. Olgu maailm milline tahes, noorus on alati hukas. Iga täiskasvanu, kes sellisele järeldusele jõuab, võiks korraks peeglisse vaadata ja oma noorust meenutada, ütleb Tartu ülikooli noorteuuringute kaasprofessor Andu Rämmer.