Juhtkiri ⟩ Mõte rongist teeb rahutuks

Rõõmustame koos Elroniga, et statistika näitab sõitjate hulga kasvu, mis on muljet avaldav. 2022. aastal oli sõitjaid 7,1 miljonit, mullu täitus see hulk juba novembris. Aasta koond­ülevaadet ei ole rongifirma veel avaldanud. Pangem aga tähele, et see kasv on saavutatud olukorras, kus teenus pälvib pidevalt kriitikat ja ühenduskiirused jätavad soovida. Milline potentsiaal on peidus, kui rongide kiirus kasvab ja väljumiste sagedus suureneb! Kui ka tavaklassi piletit ostes saab kindla istekoha!