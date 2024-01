Enriko Talvistu: igav arhitektuuripilt peab olema selgemalt esitatud

Et hooned poleks liiga lamedad, ilma ruumilise sügavuse ja varjudeta. Et poleks liiga lagedad, ilma mustrite ja keeruliste kujunditeta. Et poleks liiga sirgjoonelised oma rõhutatud horisontaalidega, mida looduses tegelikult ei leidu. Et poleks liiga säravad oma suurte klaasist ja metallist pindadega. Et poleks liiga monotoonsed risttahukad nii kaug- kui ka lähivaates. Et poleks liiga anonüümsed ja isikupäratud, millel pole oma lugu jutustada. Et poleks liiga rõhuvalt tõsised ega tekitaks negatiivseid emotsioone.