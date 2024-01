Tiina Kirss saab teist korda Henrik Visnapuu auhinna

Tiina Ann Kirss on kasvanud üles USA-s ja omandanud doktorikraadi Michigani ülikoolis Ann Arboris. Alates Eesti taasiseseisvumisest on ta pühendanud end eesti kirjanduse ning eestlaste pärimuse uurimisele, õpetamisele ja tutvustamisele Eestis ja välismaal. Ta on olnud eesti kirjanduse ja mõtteloo professor Toronto, Tallinna ja Tartu ülikoolis ning töötab praegu Eesti kirjandusmuuseumis erakorralise vanemteadurina.