Tartus on abielus sõlmimiseks esitanud avalduse 13 samasooliste paari.

Selle aasta esimestel päevadel on Tartu rahvastikutoimingute osakonnas abiellumiseks avalduse esitanud 24 paari, kellest 13 soovib sõlmida samasooliste abielu. Kogu Eestis on abiellumisavalduse esitanud 79 paari, neist 30 paari on samasoolised.