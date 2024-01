Uus aasta algab Tartus suure kunstinädalaga

Tartu kunstinädal loob Kogo galerii programmijuhi Stella Mõttuse sõnul kõik need võimalused, et iga kuu uute kunstivormide, kunstnike ja teiste kunstihuvilistega tutvuda ning seeläbi Tartut avastada. «Meil on siin suurte muuseumide kõrval ka mitu väikest, aga tublit galeriid, kes hea meelega uusi inimesi külla ootavad. Ma arvan, et kunstinädala programm on piisavalt tihe ja mitmekesine, et kõik leiavad sealt midagi meelepärast,» rääkis Mõttus.