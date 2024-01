Tartu linnapea Urmas Klaas rääkis, et läbi aegade on sarikapidu olnud ehitajate pidu, kus saab tehtule tagasi vaadata ning seda kõik koos ka tähistada. Samuti on sarikapidu olnud ka naabritele otsustuskohaks, kas hoone neile üldse sobib.

Sellega Hellikul siiski muret ei ole, sõnas Klaas. Nimelt on Helliku lasteaed samas piirkonnas tegutsenud juba 39 aastat ning selle ajaga on lasteaed ja kogukond kenasti läbipõimunud. Linnapea tänas ehitajaid, kes on alates suvest tublisti vaeva näinud ning soovis jõudu ja jaksu, et lasteaed tähtajaks valmis saaks.