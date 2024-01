Pangakaart muutub suvel bussipiletiks

«Mul on väga hea meel on selle üle, et peatselt saavad välja vahetatud olemasolevad bussipeatuste infotablood, mille töökindlusega on meil viimastel aastatel olnud probleeme. Lisaks ootavad ees arendustööd, et pangakaarte saaks hakata kasutama isikustatud bussikaartidena. See annab näiteks võimaluse kasutada mobiiltelefonis olevat virtuaalset pangakaarti isikustatud bussikaardina,» märkis Tamm.