Eesti Laulu poolfinalistid astuvad tudengilinnas võistlustulle

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 teabe- ja turundusvaldkonna juhi Marili Vihmanni sõnul on oluline, et Tartus ja Lõuna-Eestis toimuks suurüritusi, mis traditsiooniliselt on Tallinnas. «Eesti Laul on hea näide sellest, kuidas Tartu 2024 toob kokku sündmuseid erinevatest Eesti paikadest, et koos pidutseda ja tähistada Euroopa kultuuripealinna tiitliaastat,» märkis Vihmann.