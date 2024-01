Kreutzwaldi hauaplatsi korrastamiseks kogutud raha kasutamine jätkub kevadel

ERMi koostöövõrgustike koordinaatori Sirje Madissoni teatel oli aasta lõpu seisuga seltsi arvele laekumisi 4420 eurot 27 senti. «See raha on kõik juba makstud tööde teostamise eest firmale Mandragora OÜ,» lisas ta.

Mandragora on hauaplatsil juba teinud mitu tööd. ERMi sõprade seltsi juhatuse andmeil on hangitud hauakivide aluskivid, puhastatud hauatähised ja -ristid, paigaldatud uued lisaäärekivid ja paranduskivid. Kevadel lõpetatakse hauaplatsi korrastamine. Seltsi juhatus on tänulik kõikidele annetajatele.