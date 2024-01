GALERII ⟩ Krõbe talveilm lubas Vabadussõjas langenute mälestuspäevale tagasihoidliku hulga inimesi

Mälestusürituse avas kell 10.25 Tartu maleva kaplan Priit Tamm, kes märkis oma kõnes, et ükskõik kui külm või kehv on ilm, on seesugune pärgade ja küünalde toomine Kalevipoja kuju juurde vähim, mida saame teha selleks, et hoida mälestust meie kõige võidukamast ja tähtsamast sõjast.