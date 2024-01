Salvest toetab sünnitusmajadele vajaliku varustuse soetamist

Salvesti turundus- ja tootearendusjuht Kristel Vilipuu sõnul alustas Tartus tegutsev ettevõte koostööd Sünnitusmajade Fondiga, sest on oluline, et iga lapse maailmatulek oleks võimalikult turvaline. «Iga Põnni piimasegu ostuga anname omapoolse panuse selleks, et lisaks vanemate armastusele, asjatundlikele tohtritele ja hoolitsevatele ämmaemandatele oleks elu algusele toeks kaasaegne keskkond ja uuenduslikud seadmed. Soovime, et uut elu alustades tunneksid nii ema kui ka laps end võimalikult hoitult ja turvaliselt,» ütles ta.

Ta lisas, et lapse sünd on suur vastutus, milles ei ole tühiseid küsimusi ega väikesi muresid. Sünnitusmajad muutuvad küll järjest modernsemateks ning personal professionaalsemaks, kuid paraku ei jõua riik kõiki sünnitusmaju vajalikus ulatuses rahastada, mistõttu ei pruugi vajalik abi kõikidele sünnitusmajadele alati garanteeritud olla. Selle jaoks loodud sihtasutuse Sünnitusmajade Fond eesmärk on toetada iga uue elu algust, varustades sünnitusmaju moodsate seadmete ja vajalike personali koolituskursustega.

«Iga lapse sünd on oluline ning teame, et see nõuab tohutut pingutust nii sünnitajalt kui ka sünnitusmaja personalilt. Sealjuures mängib olulist rolli inimest ümbritsev tugisüsteem. Soovime, et Sünnitusmajade Fond jõuaks annetustega kõikide sünnitusmajade, värskete vanemate ja uute ilmakodanikeni, kelleni üldine rahastus piisavas koguses ei jõuaks,» lisas Vilipuu.