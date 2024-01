Merle Jääger pidi Tartu volikogust lahkuma, et volikogu esimees välja ei kukuks

Isamaa fraktsioonil on Emajõelinna linnavolikogus viis kohta: 2021. aasta valimistel osutusid valituks Tõnis Lukas, Mihhail Lotman, Merle Jääger, Priit Humal ja Lembit Kalev. Samas on erakonnasiseste vangerduste tulemusena alati asendusliikmena sees olnud partei kohaliku piirkonna juht Kaspar Kokk, kelle kanda on ühtlasi volikogu esimehe roll.

Kaspar Koka selgituse kohaselt seati sellises situatsioonis häältesaagist ja pingereast olulisemale kohale erakonna huvid. «Meil on fraktsioonis kokkulepe või arusaam, et minu kui Tartu piirkonna esimehe volikogus osalemine on erakonnale oluline. Et Priit Humal soovis naasta, peataski Merle Jääger oma volitused,» täpsustas ta.